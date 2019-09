Ruud på stedet hvil

NTB Sport

Det ble klart da ATP publiserte sin oppdaterte liste mandag. Det er ingen endringer i toppen, og heller ikke på plassene rundt der Ruud ligger. 20-åringen har fortsatt 955 rankingpoeng.

For to uker siden lå Ruud på 54.-plass, hans høyeste ranking så langt i karrieren. Etter tapet i US Opens 1. runde gikk han ned seks plasser.

I helgen vant Ruud alle kampene han var involvert i da Norge slo Georgia og tok seg videre i Davis Cup. Dermed blir det opprykkskvalifisering for Norge til gruppe 1 neste år.

Tirsdag skal det norske tennistalentet i aksjon i ATP250-turneringen på grus i St. Petersburg. I 1. runde skal han ut mot Alexander Bublik fra Kasakhstan.

(©NTB)