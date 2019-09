Vålerenga spilte seg inn i gullkampen da Sandviken misbrukte sjansen til å legge press på LSK

NTB Sport

For etter å ha tatt med seg 1-0-ledelse inn i garderoben etter scoring av Lisa Fjeldstad Naalsund, var Sandviken i posisjon til å legge press på serieleder Lillestrøm før romerikingene skulle i aksjon søndag.

Men i andre omgang snudde kampen helt etter et straffedrama på Stemmemyren kunstgress.

Først fikk Oslo-laget tildelt det som så ut som et noe billig straffespark etter 48 minutter. Det satte nederlandske Sherida Spitse sikkert i mål da keeper gikk motsatt vei. Sandviken gikk nærmest rett i angrep og fikk sin straffe etter 50 minutter. Naalsund var igjen kontant da hun sendte Sandviken opp i 2-1-ledelse.

Men dommer Ingvild Langnes Aarland fikk mer å henge fingrene i. For kun to minutter etter ble det blåst nok et straffespark til Vålerenga, og nok en gang var Spitse sikker fra krittmerket. Dermed var stillingen 2-2.

Engelske Natasha Dowie sendte VIF opp i 3-2-ledelse kun fire minutter etterpå, før Kennya Cordner alene med keeper utlignet til 3-3.

Alene med keeper kom også Vålerengas senegalesiske spiss Ajara Nchout fem minutter seinere. Den tidligere Sandviken-spilleren banket ballen knallhardt mellom beina på keeper Nora Neset Gjøen til 4-3-seier for hovedstadslaget.

Med den sterke seieren klatret det unge Vålerenga-laget opp i ryggen på andreplasserte Sandviken, begge med 32 poeng. På topper tabellen troner Lillestrøm med 35 poeng før de reiser til Klepp søndag. Der har kun Sandviken fått med seg tre poeng så langt i sesongen.

(©NTB)