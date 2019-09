Johnsen herjet med to perlescoringer: – Viktig å få de første scoringene unnagjort

NTB Sport

– Det var en lettelse å score. Det er viktig å få de første scoringene unnagjort. Likevel skal jeg jobbe for å bli mer vant til alt her, for det er mye nytt. Jeg har bare vært her noen få uker. Jeg skal nå jobbe for å komme meg i form inn mot torsdagens kamp mot LASK, sa Johnsen til NTB etter sin kjempekamp.

Han fikk sjansen fra start for Rosenborg for første gang etter overgangen fra Alkmaar etter at både Mike Jensen og David Akintola sonet med karantene. Jensen fikk direkte rødt mot Vålerenga, mens Akintola fikk tre kampers karantene for albuen mot Sam Adekugbe.

Både i oppspillsfasen og i duellspillet viste Johnsen til tider høy klasse. Etter halvspilt omgang sendte han hjemmelaget i ledelsen etter å ha plassert ballen lekkert i lengste hjørne.

– Jeg får ballen av Søderlund. Jeg visste ikke om jeg var i offside eller ikke, så jeg bare skjøt og siktet på det lengste hjørnet. Banen var våt, så den gikk kjapt. Det var deilig å se den i mål, var målscorerens analyse.

Europa neste

Sammen med rekkekamerat Samuel Adegbenro gjorde han LSKs forsvarsfirer svimmel gjennom hele kampen. Nigerianeren sendte hjemmelaget fortjent opp i 2-0 åtte minutter ut i den andre omgangen.

Etter drøye timen satte Johnsen inn sitt andre mål via hanskene til Marko Maric. Skuddet var likevel meget godt plassert og ballen smalt rett i krysset.

Daniel Pedersen reduserte like etter.

Flere mål ble det ikke på Lerkendal. Dermed fikk RBK et godt resultat med seg til europaligakampen mot LASK Linz i Østerrike. Trønderne ligger nå på 4.-plass i eliteserien med 36 poeng. Opp til serieleder Molde er det sju poeng med en kamp mer spilt.

– Jeg synes han gjør en veldig fin kamp. Han er på et høyere nivå enn det jeg hadde forventet. Han har sett litt rusten ut på trening, men kom veldig godt fra det i dag med to scoringer og jobber hardt for laget. Så skal vi drille ham mer inn framover i måten vi vil ha det på, sa trener Eirik Horneland om Johnsen.

For Lillestrøms del fortsetter marerittrekken på Lerkendal. Gultrøyene har ikke vunnet en eliteseriekamp på Rosenborgs hjemmebane på 14 år. I 2005 vant LSK 2-1 etter scoringer av Michael Mifsud og Arild Sundgot.

Gult etter 15 sekunder

Johnsen åpnet oppgjøret med gult kort i duell med Joonas Tamm. Helt feil, mente Horneland.

Så sendte nysigneringen hjemmelaget i ledelsen med et godt plassert skudd i lengste hjørne.

Målvakt André Hansen, som hadde en helt enorm redning på overtid, var full av lovord om RBKs nye spiss etter oppgjøret.

– Han trenger mer matchtrening, men han har hatt en stor framgang. Han scorer to flotte mål og har en god progresjon. Vi trenger alle og enhver framover, så det blir bra.

