16-åring herjet i Barcelona-storseier

Stortalentet, som er fra Guinea-Bissau, sendte vertene i ledelsen allerede etter to minutter. Han fikk et innlegg fra Frenkie de Jong fra høyre, og unggutten satte kontant ballen i nettet.

Fem minutter senere byttet de roller. Fati gjorde et flott forarbeid da de Jong satte inn 2-0 for Barcelona.

Ifølge statistikktjenesten Opta er 16-åringen tidenes yngste til å ha både mål og målgivende pasning i en La Liga-kamp. Tidligere i måneden ble han tidenes yngste Barcelona-spiller med scoring i ligaen.

Kévin Gameiro skapte ny spenning da han satte inn reduseringen for Valencia etter en snau halvtime, men ti minutter etter hvilen gjorde Gerard Pique 3-1 for hjemmelaget.

16 år gamle Fati ble byttet ut mot Luis Suárez etter cirka en time. Erstatteren brukte bare noen sekunder på å øke til 4-1. Samme mann gjorde 5-1 åtte minutter før slutt, mens Maxi Lopez scoret et sent trøstemål for Valencia.

Med seieren inntar Barcelona fjerdeplassen i La Liga. Avstanden opp til ligaleder Atlético Madrid er på to poeng.

Real slapp med skrekken

Real Madrid høvlet over Levante i 1. omgang og ledet 3-0. Men etter pause ble det verre, og det var så vidt de dro i land det hele med 3-2-seier.

«Los Blancos» spilte til tider strålende de første 45 minuttene i lørdagens hjemmekamp, og Karim Benzema var den aller beste. Franskmannen får ofte kritikk, men mot Levante fortsatte han storformen og scoret to med kun seks minutters mellomrom. Etter 25 minutter gjorde han 1-0 etter at Dani Carvajal var nest sist på ballen. På 2-0-målet var det James Rodríguez som var nest sist på ballen.

Casemiro la på til 3-0 med fem minutter igjen av omgangen.

Bare fire minutter ut i 2. omgang reduserte Levante ved Borja Mayoral. Den 22 år gamle leiesoldaten scoret mot gamleklubben, og med et kvarter igjen scoret Levante på ny. Denne gangen var det José Campaña sin tur.

Nærmere kom dog ikke bortelaget og Real Madrid kunne klatre ytterligere på tabellen.

