WADA støtter forskning rundt astmamedisin

NTB Sport

Toppidrettsutøveres bruk av astmamedisin har skapt debatt. Nå skal man prøve å finne svar på om slik medisin kan gi utøvere et konkurransefortrinn.

Jürgen Steinacker, professor i idrettsmedisin ved universitetet i Ulm, bekrefter overfor Nettavisen at WADA har bevilget 315.000 dollar til forskning på effekten av astmamedisin.

Steinacker skal lede forskningen. Han forteller at det fra før finnes lite forskning på temaet, og at den forskning som eksisterer er ufullstendig.

– Vi har ingen ordentlig kunnskap om den virkelige effekten astmamedisin har på yteevnen. Vi er takknemlige for at WADA finansierer studien, sier han.

Mange utøvere i ulike idretter benytter astmamedisin etter å ha fått medisinsk fritak. Meningen er at personer med astmadiagnose skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår som friske utøvere, men det er blitt spekulert i at astmamedisin gir en prestasjonsfremmende effekt og at utøvere som benytter slike medikamenter kan få en fordel.

Forskningen i Ulm, som først ble omtalt av ARD, skal få fakta på bordet.

En rekke norske langrennsløpere er blant dem som har astmadiagnose og lov til å benytte astmamedisin. Det har ført til kritikk fra flere hold, og særlig fra den polske løperen Justyna Kowalczyk, som har vært svært kritisk til norsk bruk av astmamedikamenter.

Ifølge ARD hadde 7,7 prosent av utøverne i vinter-OL i 2006 fritak som følge av astmadiagnose. Disse utøverne vant 14,4 prosent av medaljene i lekene. Fire år tidligere var tallene enda mer oppsiktsvekkende, henholdsvis 5,2 og 15,6 prosent.

TV-kanalen melder at 24 idrettsfolk på høyt nivå, men ikke landslagsnivå, skal delta i undersøkelsen. Noen vil få virkelig astmamedisin, andre placebo.

