Messi gambler ikke med helsa

Barcelonas store stjerne har ennå ikke vært på banen denne sesongen, og det er et åpent spørsmål når han kan bli å se. I et intervju med den spanske avisen Sport forteller Messi at han fortsatt ikke er i stand til å trene med lagkameratene.

– Jeg trener fortsatt på egen hånd. Det er ikke fastsatt noen dato for comebacket. Jeg blir testet og kommer tilbake når jeg er hundre prosent frisk, sier Messi.

Barcelona møter lørdag Valencia hjemme på Camp Nou. Den kampen går uten Messi. Kommende uke innledes så gruppespillet i mesterligaen mot Borussia Dortmund på bortebane.

– Mot Valencia er jeg sikker på at jeg ikke er med. Vi må se om jeg kan komme tilbake mot Borussia Dortmund eller Granada (neste helg). Jeg har ingen dato, sier Messi.

Argentineren pådro seg leggskaden som plager ham på trening. Etter å ha gitt seg selv noen uker med pause, slo han på ny opp skaden.

Uten sin store stjerne har Barcelona tatt fire poeng på de første tre ligakampene.

