Zlatan og LA Galaxy tapte i ny kaoskamp

– Det var fullstendig kaos de siste ti minuttene. De gjorde mål, vi gjorde mål, de gjorde mål, vi kunne gjort mål, sa Zlatan til Aftonbladet.

Det var en svært viktig match i kampen om en plass i sluttspillet. At kampen betydde mye for begge lag vitnet den kaotiske avslutningen tydelig om.

Det var lenge en stillingskrig hvor lagene ikke tok noen særlig sjanser framover, men da Colorado Rapids gikk opp til 1-0 etter 79 minutter skjedde det meste.

Jørgen Skjelvik var etter rapportene ikke helt patent da Cole Basset headet inn ledermålet. Giancarlo González utlignet kort etter for Galaxy.

Med fem minutter igjen av kampen driblet Andre Shinyashiki seg gjennom LA-forsvaret og gikk over ende. Dommeren pekte på straffemerket til ville protester. Han var derimot sikker i sin sak og valgte å ikke sjekke med VAR.

– Han ble felt. En enkel avgjørelse, sa dommeren Fotis Bazakos om avgjørelsen.

Nicolas Mezquida gjorde ingen feil og scoret sikkert til 2-1.

Avslutningen ble svært rotete. LA-spilleren Cristian Pavón ble utvist etter en tøff takling. I etterspillet havnet Zlatan i munnhoggeri med en Rapids-spiller. Etter flere minutters diskusjon endret dommeren avgjørelsen og Pavon slapp unna med gult kort.

Til tross for hele tolv minutters ekstratid og et sterkt trykk fra Galaxy kunne hjemmelaget juble for tre viktige poeng.

LA Galaxy holder åttendeplassen i avdeling vest, og er ett poeng bak Dallas og Portland med fem kamper igjen av grunnspillet. Det er de sju beste lagene hver av de to avdelingene i MLS som går til sluttspillet.

