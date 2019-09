Clijsters varsler overraskende comeback

NTB Sport

Det bekrefter 36-åringen i en WTA-podkast torsdag.

– Kjærligheten til idretten er åpenbart fortsatt til stede, sier Clijsters, som har vunnet ikke mindre enn fire Grand Slam-turneringen i sin innholdsrike karriere.

Hun er samtidig ikke hundre prosent sikker på om hun klarer å komme opp på det nivået hun ønsker dersom et comeback skal være aktuelt.

– Jeg føler ikke at jeg må bevise noe, men jeg vil utfordre meg selv og være sterk igjen, sier Clijsters.

Den tidligere verdenseneren sjokkerte tennismiljøet da hun la opp allerede som 23-åring i 2007. Begrunnelsen var at hun ønsket å stifte familie.

I 2009 gjorde hun comeback og tok to nye Grand Slam-triumfer, før karrieren igjen ble avsluttet i 2012. Nå er det altså duket for et nytt forsøk på å nå verdenstoppen.

(©NTB)