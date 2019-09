Benjaminsen vant kongepokal-drama

NTB Sport

Olav Lundanes var sterkest i herreklassen og vant klart.

Langt mer spenning var det altså i kvinneklassen.

– Jeg er utrolig lettet over at jeg klarte det, smilte Andrine Benjaminen etter å ha løpt inn til seier med tre små sekunder.

– Ved passering arena hørte jeg at jeg ledet med to minutter på Anne Margrethe (Hausken Nordberg), og da tenkte jeg at jeg hadde grei kontroll, fortsatte kongepokalvinneren.

Tet kamp

Det løperen fra Lillomarka imidlertid ikke visste, var at Ingeborg Eide kom bak i høyere fart. Trønderen i drakten til Byåsen ledet ved arenapassering, men etter en bom på 10. post forsvant hun ut av tetkampen.

Dermed ble det Hausken Nordberg mot Benjaminsen, en kamp som altså Benjaminsen avgjorde til sin fordel:

– Moro å vinne NM, og ekstra artig at det også var satt opp kongepokal på denne distansen i år.

Benjaminsen tok dermed sitt første NM-gull og familien Benjaminsens første kongepokal. Faren Vidar Benjaminsen var 12 sekunder for seint ute til å ta kongepokalen under ski-o-NM i 1992.

Overlegen Lundanes

Ingeborg Eide endte til slutt på tredjeplass.

I herreklassen vant Olav Lundanes med ett minutt og 46 sekunders margin til sølvvinner Yngve Skogstad. Magne Dæhli tok bronsen.

Gullet var det åttende i NM på langdistanse for Lundanes. Dermed har han flest på herresiden i Norge. Kongepokalen var hans tredje i rekken.

