Valencia-trener Marcelino fikk sparken

NTB Sport

Han erstattes av Albert Celades (43), som har vært trener for flere av Spanias aldersbestemte landslag, og som var assistent for Julen Lopetegui både på landslaget og i Real Madrid. Begge steder endte det med sparken.

54-årige Marcelino ble hentet til Valencia sommeren 2017, etter at klubben to år på rad hadde havnet helt nede på 12.-plass i La Liga. I begge sine to hele sesonger i klubben førte han laget til 4.-plass og mesterligaspill. Forrige sesong ble det også cuptriumf, Valencias første store tittel på 11 år.

Denne sesongen har laget tatt fire poeng på de tre første kampene, og onsdag var det slutt.

– Valencia har informert Marcelino Garcia Toral om at han har fått sparken som trener for vårt førstelag. Vi vil takke ham for arbeidet han har nedlagt og ønske ham lykke til i framtiden, heter det i en uttalelse fra klubben.

Marcelino er den første La Liga-trener som får sparken denne sesongen.

Første oppgave for Celades blir kampen mot Barcelona lørdag. Neste uke er det bortekamp mot Chelsea i mesterligaen.

(©NTB)