Minde scoret i Wolfsburgs storseier

NTB Sport

Den norske landslagsbacken ble byttet inn for Felicitas Rauch i det 69. minutt i Kosovo, og i det 87. minutt sørget hun for at den tyske seriemesteren fikk tosifret antall mål i sin første mesterligakamp for sesongen.

Den danske stjernespissen Pernille Harder scoret tre av målene, før hun i det 77. minutt ble byttet ut med Ingrid Syrstad Engen. Dermed avsluttet Wolfsburg med to norske landslagsspillere på banen.

Vilde Bøe Risa mistet Göteborgs hjemmekamp mot Bayern München på grunn av skaden hun pådro seg tidlig i helgens bortetap mot Eskilstuna. Uten henne fikk hjemmelaget det tungt på Gamla Ullevi og tapte 1-2 etter to mål av innbytter Mandy Islacker, det siste på overtid.

Jubel ble det heller ikke for de norske spillerne hos Sveriges andre mesterligadeltaker. June Pedersen spilte hele kampen, mens Andrea Norheim spilte det siste snaue kvarteret da Piteå tapte 0-1 hjemme for Brøndby.

Tidligere onsdag scoret Ada Hegerberg tre av målene da tittelforsvarer Lyon vant 8-0 mot Rjazan i Russland.

(©NTB)