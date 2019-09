Engelsk snuoperasjon mot Kosovo etter Berishas åpningssjokk

NTB Sport

De første 45 minuttene av oppgjøret i Southampton ble et fyrverkeri av de sjeldne og inneholdt det aller meste.

– En bisarr kamp egentlig, sa Englands manager Gareth Southgate til ITV etter seieren på St Mary's, med henblikk på at laget hans til tider raknet og slapp inn mål, men også spilte med uovertruffen fatning på sitt beste.

– Det var åpenbart dårlige feil, men jeg er veldig fornøyd med måten vi beholdt fatningen på. Vi brukte ballen bra. Når det gjelder feilene, så må vi prestere bedre. Spillerne trenger ikke meg til å fortelle dem det. De fremragende sidene ved spillet vårt var åpenbare, feilene var åpenbare, sier Southgate i intervjuet, gjengitt av BBC.

Sjokkåpning

Mindre enn minuttet var spilt da Kosovo utnyttet en fryktelig miss av England-forsvarer Michael Keane.

Alene med keeper Jordan Pickford satte Valon Berisha enkelt inn 1–0 til voldsom jubel fra bortefansen. Kosovo, som ikke hadde tapt en landskamp på nærmere to år, kom imidlertid raskt ned på jorda.

Kun sju minutter etter ledermålet sørget Manchester City-lynvingen Raheem Sterling for balanse i regnskapet, og det var enda ikke spilt 20 minutter da Harry Kane satte inn 2–1 med en markkryper mellom beina på Kosovos keeper Arijanet Murić.

Sancho-dobbel

Sju minutter før pause kunne så England-fansen senke pulsen ytterligere da Kosovos Mërgim Vojvoda satte ballen i eget mål på klønete vis etter et flatt og hardt innlegg fra Jadon Sancho.

Nettopp Sancho skulle få mer å juble for. 19-åringen sto uten landslagsmål foran tirsdagens kamp, men på vei inn til pause kunne han glede seg over ikke mindre enn to.

De to siste minuttene før hvilen benyttet nemlig Borussia Dortmund-spilleren til å overliste Kosovo-keeper Murić to ganger. Dermed var 0-1-åpningen snudd til 5-1-ledelse for Southgates engelske mannskap.

Straffebom fra Kane

Om de første 45 minuttene var innholdsrike i Southampton, ble det ikke mindre fartsfylt etter pause. Kun fire minutter var spilt da Valon Berisha satte inn sitt andre mål for dagen.

Den tidligere Viking-spilleren utnyttet en ny miss i det engelske forsvaret og styrte ballen opp i det lengste hjørnet etter å ha vendt vekk Liverpool-spiller Jordan Henderson.

Enda mer liv ble det blant den tilreisende fansen da Vedat Muriqi reduserte til 3–5 på straffe rett etterpå.

Så var det Englands tur til å få straffe da Ross Barkley gikk i bakken i feltet, men keeper Murić gjorde et tigersprang og reddet forsøket fra Harry Kane.

Ubeseiret

Mot slutten av kampen kunne Bersant Celina ha skapt spenning, men avslutningen som kunne gitt 5–4 gikk rett til side for det engelske målet.

Med seieren har England fortsatt til gode å avgi poeng i EM-kvalifiseringsgruppe A. Tabelltoer Tsjekkia, som slo Montenegro 3–0 tirsdag, er tre poeng bak og har i tillegg én kamp mer spilt enn Southgates mannskap.

Kosovo er nummer tre, poenget bak Tsjekkia.

(©NTB)