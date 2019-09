Sportssjefen vil ikke røpe norsk strategi i sykkel-VM

NTB Sport

Tirsdag presenterte Falk det norske seksmannslaget til mesterskapet.

Alexander Kristoff (UAE) får med seg lagkameratene Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm til England. Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) og Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) utgjør den øvrige trioen.

Mennenes fellesstart går 29. september. Ingen av seniorene skal sykle temporittet i VM noen dager tidligere.

– Vi bygger laget rundt våre kapteiner. Så får vi se hva selve taktikken blir med Stig (Kristiansen) og syklistene. Vi snakker om medaljer, og Alex (Kristoff) har uttalt at han har ambisjoner om medalje og å vinne, sa sportssjef Falk.

Genierklært

Overfor TV 2 ville han ikke utdype om det norske laget skal sykle for kun én kaptein og hvem det i så fall blir. Alexander Kristoff kan synes som et naturlig valg, men VM-traseen bør også kunne passe Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen relativt godt.

– For noen år siden hadde vi to kapteiner. Da ble vi nesten idiotforklart, og da tok Alexander europamestertittelen og ble nummer to i VM. Siden det har til og med Sky og Ineos kjørt med to kapteiner, og blitt genierklært. Så kanskje vi skal ha tre kapteiner i år da, sa Falk spøkefullt til TV 2.

Tidligere landslagssjef Stig Kristiansen skal fungere som lagleder for det norske laget. Han er nå sportsdirektør i det norske Uno-X-laget.

VM-rittet blir også viktig med tanke på å sikre norsk deltakelse under neste års OL i Tokyo.

Fem kvinner

I kvinnenes fellesstart lørdag 28. september skal Susanne Andersen, Stine Borgli, Vita Heine, Katrine Aalerud og Ingvild Gåskjenn i aksjon.

– Jeg vil si at samtlige som er tatt ut kan være med i finalen og få et godt resultat, og kanskje krige om medalje, sier sportssjef Falk.

Heine og Aalerud skal også sykle temporittet.

Mesterskapet arrangeres i Harrogate i Yorkshire i Nord-England.

