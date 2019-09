VG: Hans Erik Ødegaard sikret personlig kontrakt verdt 30 millioner da sønnen gikk til Real Madrid

NTB Sport

I tillegg fikk Martin Ødegaards far en årslønn på én million kroner, ifølge avisen. Det kommer fram i kontrakter, interne eposter og regneark gjennom dokumentlekkasjen Football Leaks.

Football Leaks består av 70 millioner dokumenter, som i sin tid ble overlevert det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. Disse ble deretter videreformidlet til nettverket European Investigative Collaborations (EIC), der VG er en partner.

Avtalen til Hans Erik Ødegaard gikk gjennom samme dag som sønnen Martin signerte for Real Madrid, 22. januar 2015. Ødegaard var da assistenttrener i Mjøndalen.

De økonomiske betingelsene har ikke vært kjent før nå. De framkommer i den ferske boken «Football Leaks 2», som er skrevet av to Spiegel-journalister og lanseres i Tyskland mandag.

I avtalen sto det at Ødegaard skulle være assistenttrener for «Alevin B», et 11-årslag i Real Madrid-systemet. Ifølge VG tjente de andre trenerne på samme nivå kun 12.000 euro i året, rundt 100.000 kroner, i 2015.

Kontrakten mellom pappa Ødegaard og Real Madrid inneholdt en klausul som sier at nordmannen skulle betale tilbake en sum tilsvarende den resterende lengden på kontrakten sin dersom han forlot Real Madrid på et tidspunkt, skriver avisen. Ødegaard forlot jobben i 2017 da sønnen ble utlånt til Heerenveen og flyttet til Nederland.

Nå jobber Ødegaard som spillerutvikler for Strømsgodsets G16-lag.

Både VG og NTB har forsøkt å komme i kontakt med Hans Erik Ødegaard, men uten å få svar. NTB har også kontaktet Real Madrid for en kommentar, men klubben har ikke svart.

