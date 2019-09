Vålerenga-spiller forlot Tyrkia: – Klubbpresidenten truet sønnen min

NTB Sport

Dansken spilte 14 kamper for tyrkiske Erzurumspor etter å ha gått dit sist vinter. Da klubben rykket ned i våres, ønsket den å kvitte seg med Kanstrup.

I et intervju med den danske spillerforeningens nettsted, gjengitt av nyhetsbyrået Ritzau, forteller Kanstrup om problemene som oppsto da han nektet å forlate klubben.

Først skal klubbpresidenten ha truet ham med et kraftig lønnskutt. Deretter ble truslene av den enda mer ubehagelige sorten.

– Det førte til at han sa at han verken kunne garantere for min eller min families sikkerhet. Jeg spilte likeglad og svarte at «da blir jeg bare. Det er ikke noe problem, vi skal nok klare oss», sier Kanstrup.

Redd

Ifølge Kanstrup skulle det likevel lykkes Erzurumspors president å true dansken vekk fra klubben. Dansken hevder klubbpresidenten sa spesifikt at han ikke kunne garantere for sikkerheten til sønnen hans.

– Da han sa det, kjente jeg at det var nok. Det ble plutselig veldig nært, sier han og fortsetter:

– Klubben hadde jo sørget for barnepass. Det kan jo være at det aldri ville skjedd noe. Men tanken om hva som kunne skje med sønnen min. At vi skulle avlevere ham til smilende pedagoger som så låste ham inne på et mørkt rom alene i timevis. Man vet jo ikke hva som kunne ha skjedd. Men tingene ble sagt, og så mye er ikke pengene verdt.

Dermed valgte Kanstrup raskt å forlate Tyrkia. I august ble han klar for Vålerenga, der han så langt har spilt to eliteseriekamper. Dansken har kontrakt med Oslo-klubben ut året.

