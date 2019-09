Tre dommere suspendert i basket-VM

NTB Sport

Det er nyhetsbyrået AP som skriver at de tre dommerne, Antonio Conde, Daniel Garcia Nieves og Leandro Lezcano, gjorde en så stor feil i kampen at mesterskapet er over for deres del.

Hendelsen skjedde i avslutningen av den jevne kampen mellom Frankrike og Litauen. En fransk spiller berørte kurven før han slo ballen vekk da den var på vei ned.

Dette strider mot reglene og burde ha gitt Litauen poeng, noe som i så fall ville ha utlignet den franske ledelsen da det gjensto 30,8 sekunder av kampen.

Dommerne kunne ha sett situasjonen på ny på video, men valgte å ikke gjøre det.

I stedet vant Frankrike kampen 78-75 og tok seg videre til kvartfinale, mens mesterskapet er over også for Litauen.

Litauen hadde med seier mulighet for kvartfinalespill, avhengig av resultatene i øvrige kamper i mellomrunden.

– Spillerne har brukt hele sommeren, to måneder borte fra deres familier. De får ingen penger for dette. Ingen. Jeg har den største respekt for dem, men det er tydeligvis noen som ikke respekterer spillet, sa Litauens trener Dainius Adomaitis etter kampen.

