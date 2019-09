Leclerc sikret Ferraris første hjemmeseier siden 2010

NTB Sport

Leclerc fra Monaco ble hardt presset av Mercedes-førerne Lewis Hamilton og Valteri Bottas. Førstnevnte er VM-leder.

Det var finske Bottas som kom nærmest Leclerc til slutt, med på tredjeplass.

21 år gamle Leclerc tok sin andre strake VM-seier og dedikerte seieren til sin franske kamerat Anthoine Hubert. Hubert døde under et Formel 2-løp på Spa-banen i Belgia forrige helg.

– Hvilket løp! Jeg har aldri vært så sliten noen gang etter et løp. Det var krevende, og for meg har det vært en drøm å få vinne her foran alle "tifosi" (Ferrari-fansen). Takk alle sammen, sa Leclerc.

I VM-sammendraget har Hamilton 63 poengs forsprang til lagkamerat Bottas.

