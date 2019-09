Henriksen inn for Haaland, Lagerbäck gjør to endringer

NTB Sport

Mye tyder på at landslagssjefen sender sine 11 utvalgte på banen i en 4-4-1-1-formasjon med Martin Ødegaard som hengende spiss, men det kan også være at det blir klassisk norsk 4-5-1-formasjon i den viktige bortekampen. Ellers sverger Lagerbäck alltid til 4-4-2.

Uttaket betyr at Erling Braut Haaland og Even Hovland havner på benken etter å ha startet i 2-0-seieren over Malta på Ullevaal torsdag. Inn for Hovland i midtforsvaret kommer Reginiussen, mens midtbanespiller Henriksen erstatter Haaland.

Haaland har imponert for Salzburg denne sesongen og fikk sjansen i det norske angrepet mot Malta. Der gikk han målløs av banen. Henriksen hadde startet 18 landskamper på rad før han på grunn av manglende spilletid i klubblaget havnet på benken mot Malta.

Tarik Elyounoussi må finne seg i å starte på benken på Friends Arena i Stockholm-forstaden Solna, der han til daglig spiller sin klubbfotball for AIK.

Tore Reginussen ble spart mot Malta torsdag, men Lagerbäck vil i Kristoffer Ajers skadefravær som ventet benytte seg av hans rutine og duellkraft i kampen mot Sverige. RBK-stopperen spiller sin første landskamp siden juni i fjor.

Vraker favoritten

I Sveriges lag er den store snakkisen at Janne Andersson har vraket sin favorittspiss Marcus Berg, som i kamp etter kamp har gjort en stor jobb på topp, men som har mistet publikums tillit på grunn av langvarig måltørke.

Mot Færøyene ble Robin Quaison flyttet ned på kant for å få plass til 19-årige Alexander Isak i angrepet. Isak scoret to mål, og Quaison scoret også, slik han hadde gjort i tre av de fire foregående kvalifiseringskampene.

Lørdag publiserte Aftonbladet en leserundersøkelse om hvem som bør spille på topp for Sverige, og 82 prosent gikk inn for å vrake Berg. Andersson fortalte spillerne om laguttaket lørdag kveld. Det lekket ut og ble slått stort opp av både Aftonbladet og Expressen søndag.

Emil Forsberg, som hvilte på Færøyene fordi den kampen ble spilt på kunstgress, er tilbake i laget som venstre kant. Resten av laget er også som ventet.

Den faste venstrebacken Ludwig Augustinsson er ute med skade og erstattet av Pierre Bengtsson. Viktor Claesson, som startet alle vårens kvalifiseringskamper, er også skadd.

Slik er lagene:

Norge (4-4-1-1):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 6 Håvard Nordtveit, 4 Tore Reginiussen, 2 Haitam Aleesami – 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 18 Ole Selnæs, 8 Stefan Johansen – 20 Martin Ødegaard – 7 Joshua King.

Reserver: 12 Sondre Rossbach, 22 Sten Grytebust – 3 Ruben Gabrielsen, 5 Even Hovland, 9 Alexander Sørloth, 10 Tarik Elyounoussi, 11 Mathias Normann, 13 Fredrik Midtsjø, 16 Jonas Svensson, 17 Birger Meling, 21 Bjørn Maars Johnsen, 23 Erling Braut Haaland.

Sverige (4-4-2):

1 Robin Olsen – 2 Mikael Lustig, 3 Victor Nilsson Lindelöf, 4 Andreas Granqvist, 17 Pierre Bengtsson – 7 Sebastian Larsson, 8 Albin Ekdal, 20 Kristoffer Olsson, 10 Emil Forsberg – 15 Alexander Isak, 22 Robin Quaison.

Reserver: 12 Karl-Johan Johnsson, 23 Kristoffer Nordfeldt – 5 Niklas Hult, 6 Jakob Johansson, 9 Marcus Berg, 11 John Guidetti, 13 Gustav Svensson, 14 Filip Helander, 16 Emil Krafth, 18 Pontus Jansson, 19 Sebastian Andersson, 21 Jimmy Durmaz.

Dommer: Slavko Vincic, Slovenia.

