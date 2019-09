Vueltaen: Bennett spurtet og vant etter massevelt

NTB Sport

Det så ut til å bli massespurt på den 188 kilometer lange etappen mellom San Vincente de la Barquera og Oviedo, men cirka en kilometer før mål gikk det en stor velt. Verst gikk det for Luka Mezgec som ble kjørt til sykehus.

Bennett og to andre ryttere rykket ifra og iren var raskest i spurten. Han vant foran argentinske Maximiliano Richeze.

Boasson Hagen kom i mål på 11.-plass. Rasmus Tiller ble nummer 43. Ifølge Procycling.no var Carl Fredrik Hagen nedi med hånden i velten, men det ble ikke noe alvorlig. Han kom i mål på 75.-plass.

Hagen har hatt et strålende Vuelta så langt, men på fredagens etappe fikk han det tungt på den siste stigningen. I motbakkene, som på det bratteste hadde over 25 prosent stigning, tapte han tid. Hagen falt dermed ned til åttendeplass i sammendraget.

Han kan likevel være på vei mot tidenes beste prestasjon av en nordmann i en av de tre store treukersrittene (Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España). I så fall må han bli blant de ni beste.

Leder gjør slovenske Primoz Roglic. Han er cirka to og et halvt minutt foran Alejandro Valverde på andreplass. Hagen ligger drøye sju og et halvt minutt bak ledelsen. Søndag venter en tøff fjelletappe.

Rittet avsluttes 15. september.

