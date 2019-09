Oppgitt Sverige-Andersson liker Ødegaard, men ikke norske spørsmål

NTB Sport

I mars endte det 3-3 i det motsatte oppgjøret på Ullevaal stadion. Der ledet Norge 2-0. Så snudde Sverige til 2-3 før Norge utlignet på overtid.

– Jeg synes vi på mange måter spilte en bra kamp i Oslo, sier Andersson.

– Jeg synes at Norge har fått et reelt løft siden Lasse (Lars Lagerbäck) kom inn. De har fått et skikkelig løft på FIFA-rankingen. Etter trekningen har vi fulgt dem ekstra, og jeg synes de har vært bra, sier Andersson.

– Jeg vil si at det ser ut som en ganske jevn kamp på forhånd.

Nei

Andersson ville ikke bidra i spekulasjoner på noe vis lørdag. Han slo lett oppgitt ut med armene og lo bort flere spørsmål fra norske medier på lørdagens pressekonferanse.

De dreide seg blant annet om Lagerbäck og Norges nasjonalsang, hvorfor Norge nesten «aldri» er med i mesterskap, om hva et svensk tap søndag vil føre til og hvilke norske spillere som ville kommet med på hans lag.

Men Andersson sa noe om Martin Ødegaard.

– Det er en spiller Norge trolig får mye nytte av i årene som kommer. Det er en veldig dyktig spiller tross ung alder. Det er det samme som med Alexander Isak hos oss, sier Andersson.

Biter ikke

Slår Sverige Norge, vil svenskene langt på vei være klar for EM. Spania topper tabellen med 15 poeng etter fem kamper. De to beste får plass i sluttspillet neste år.

Sveriges veteran-midtstopper, Andreas Granqvist, bryr seg ikke om utspillene fra flere av de norske spillerne. Både Ødegaard og Joshua King sendte småsyrlige meldinger etter Malta-kampen torsdag.

– Dersom de tror de får noe ut av det, så får de gjøre det. Det biter ikke på oss, kanskje det tenner oss litt ekstra, sier Granqvist.

