Jakob og Filip Ingebrigtsen på pallen i Diamond League-finalen

Cheruiyot, som var på jakt etter verdensrekorden, løp inn til seier på tiden 3.30,22.

18 år gamle Jakob Ingebrigtsen sikret andreplass etter en sterk avslutning. Han kom i mål på tiden 3.31,62. Filip ble nummer tre, snaue to sekunder bak lillebror i det som var den store generalprøven før VM i Qatar.

– Jeg sitter helt klart igjen med en god følelse før VM. Jeg tar enda en annenplass, bak en som har vært en ener i år. Det tar jeg med meg til Doha. Der står jeg på startstreken med masse selvtillit, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Klarte ikke drømmegrensen

Filip Ingebrigtsen hadde før løpet bestetid på 3.30,01, mens lillebror Jakob hadde bestenotering som var 15 hundredeler dårligere.

På forhånd var det nok en gang snakk om de to nordmennene kunne bryte drømmegrensen på 3.30 på distansen. Til tross for at det ble satt høyt tempo fra start holdt det ikke.

Kun fem europeere har i historien løpt under tre og et halvt minutt. Med på den listen er legender som Mo Farah og Sebastian Coe.

Kan slå Cheruiyot

Vinner Cheruiyot var på jakt etter verdensrekorden på 3.26,00. Det var han ikke i nærheten av, men kenyaneren viste nok en gang at han er suveren på distansen og er soleklar favoritt før VM i Qatar.

– Det går helt klart an å gjøre noe med ham. Han kan gjøre feil, han kan ha dårlige dager og vi kan ha veldig bra dager. Vi gir ikke opp, men vi må nok jobbe for å tette den luken enda mer, sa Filip Ingebrigtsen til NRK.

Han la ikke skjul på at ambisjonene i VM er medalje. Mesterskapet er i månedsskiftet september/august.

