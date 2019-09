Isak svarte på lillebrorstempelet fra Ødegaard

NTB Sport

Torsdag roste Ødegaard Isak etter at Norge hadde slått Malta 2-0. Nordmannen fikk med seg at den 19-årige svensken hadde scoret to ganger i Sveriges 4-0-seier borte mot Færøyene.

Samtidig valgte Ødegaard et par ganger å kalle Sverige for «lillebror».

– Kampen er på søndag, så vi får se, svarer Isak selvsikkert til NTB.

Venner

Isak kom som Ødegaard til Real Sociedad i sommer. Det skiller bare ni måneder i alder mellom de to unggutta, og med norsk og svensk går praten greit.

– Vi kan snakke svensk og norsk med hverandre, så vi er blitt ganske gode venner. Jeg synes han er en bra gutt og en god fotballspiller. Vi ser begge fram til kampen. Det skal bli gøy, sier Isak.

Fredag var stortalentet blant de svenske spillere som møtte mediene til mingling på Friends Arena.

På spørsmål om hvordan han vurderer Ødegaard som fotballspiller sier den svenske spissen følgende:

– Jeg synes han er en veldig, veldig god spiller, og det har han vist nå i de første kampene (i Spania). Han har mye ball i seg.

Fikk ros

Sverige var, i motsetning til Norge, helt utruet mot Færøyene i Torshavn. Isak scoret to tidlige mål, og da tok det av i svenske aviser.

– Isak skyter raskere enn sin egen skygge, meldte Expressen.

Norge må trolig vinne søndag for å ha et reelt håp om å gå til EM via kvalifiseringspuljen. Den styrer Spania helt etter fem seirer på fem kamper hittil.

Sikrer Sverige seg tre nye poeng søndag, begynner det å ligne mye på EM neste år for dem.

Norges sjanse kan ligge i UEFAs nasjonsliga der to seirer til våren, vil gi EM-plass.

Norge har vært med i ett internasjonalt A-sluttspill de siste 19 årene. Det var EM i 2000. I samme periode kan Sverige vise til deltakelse i tre VM og fem EM.

– Norge er et bra lag, med bra innleggsspill og noen store spillere. De har en del dyktige spillere som kan skape sjanser, er Alexander Isaks vurdering.

