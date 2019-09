Hopp-Maren tilbake i bakken etter skrekkfallet: – Dette kunne gått mye verre

NTB Sport

Hun gjennomførte sin første treningsøkt etter uhellet hun var utsatt for i den samme Lysgårdsbakken i midten av august.

Da ramlet hun av bommen, skled ned hele ovarennet og falt ned fra hoppet. Hun ramlet ukontrollert 2,60 meter rett ned i betongen og slo kneet sitt, men unngikk bruddskader.

I etterkant fortalte hun at hun hadde fryktet for livet da hun mistet kontrollen i heisaturen nedover bakken og over kanten.

MR-undersøkelsen viste at hun ikke hadde pådratt seg noen alvorlige skader, men hendelsen førte til at hun måtte trene alternativt i noen uker.

Uredd

– Jeg tenkte faktisk på det da jeg satt på bommen, men jeg var ikke redd. Jeg er veldig fornøyd. Dette gikk ganske bra. Det var godt å kjenne på hoppfølelsen igjen, sier Lundby til NTB etter fredagens hopping.

Lundby, som fyller 25 år lørdag, tror ikke at hun har mistet for mye trening med den ufrivillige pausen.

– Jeg tror ikke at jeg har tapt for mye. Kanskje er det heller motsatt, at jeg har hatt godt av en pause og heller kunne ha brukt tid på noe annet. Det kan være smart å se ting med nye øyne. Det er hele tiden en balansegang, sier Lundby.

Mye trening

Fram til sesongstart venter det mye trening, men ingen konkurranser med unntak av NM 26. oktober. Sommer Grand Prix-rennene er over.

Lundby skal delta for fullt på samlingen i neste uke.

– Det var med tanke på den at jeg hoppet her i dag. Da blir det et par dager i Lillehammer og tre dager i Trondheim. Jeg er friskmeldt og skadefri med unntak av noen blåmerker på kneet. Det lever jeg godt med. Jeg har ikke kjent på andre symptomer på en stund. Dette kunne gått mye verre, sier verdens beste kvinnehopper.

