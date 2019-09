Guidetti om Ødegaard: – Han springer som et dyr

NTB Sport

– Han har vært best i Real Sociedad. Det som imponerer meg mest er at han løper så mye. Han springer som et dyr. Ballbehandlingen er også like god mot slutten av kampen som i starten, sier Guidetti som for tiden er under kontrakt med Alaves.

Han starter høyst trolig på benken i EM-kvalkampen søndag, men han full kontroll på Ødegaard.

Guidetti brukte fredag blant annet et halvt minutt på å fortelle om Ødegaards mål mot Mallorca i andre serierunde.

Vinner svenskene søndag, vil det være et langt steg mot sluttspillet neste år.

(©NTB)