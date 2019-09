Lagerbäck glad for seier som ikke kostet mye

NTB Sport

– Vi fikk to mål i første omgang, og da behøvde vi ikke å jobbe oss i hjel. Spillerne trengte ikke å løpe veldig mye. Vi kunne bytte ut noen spillere tidlig, og så vidt jeg vet pådro vi oss ingen skader. Det er veldig bra, sa han.

– At Josh (King) ble byttet ut var delvis resultat av det, men også av at han hadde fått et gult kort. På 2-0 skulle vi kontrollere kampen og ikke jobbe for hardt. Det var også hyggelig å kunne bytte inn Mathias (Normann) så han fikk prøve landslagsfotball.

Lagerbäck er fortsatt ubeseiret på Ullevaal som norsk landslagssjef (åtte seirer, fire uavgjorte). Malta var ikke i nærheten av å spolere den statistikken, men gjestene forsvarte seg dypt med mange mann og gjorde det vanskelig for Norge. To dødballmål ordnet poengene.

– Det føles godt når vi får uttelling på ting vi jobber med, sa landslagssjefen.

Maltas landslagssjef Raymond Farrugia hevdet at Norge nesten ikke hadde skapt noe mot hans lag.

– Jeg sitter ikke og teller sjanser selv, men støtteapparatet vårt sa at vi hadde sju stykker, og da er to mål normal uttelling. Med all respekt for Maltas trener stoler jeg mer på dem enn på ham, sa Lagerbäck.

I de to foregående hjemmekampene i kvalifiseringen ga Norge fra seg 2-0-ledelse og endte opp med ett poeng. Lagerbäck hevet stemmen da Norge ga bort noen overganger torsdag, selv om Malta ikke evnet å utnytte det.

– Mot bedre lag blir man straffet for slikt. Vi må tenke balanse, og det hadde jeg gitt beskjed om i dag, sa Lagerbäck, som tok på seg «skylden» for at Norge ikke trykket hardere på i jakten på flere mål.

Kreftene som ble spart kan vise seg svært nyttige i skjebnekampen mot Sverige søndag.

