Ødegaard-kompis og United-spiller scoret – Sverige i form tre dager før Norge-møtet

Isak, som spiller sammen med Martin Ødegaard i Real Sociedad, scoret to mål på tre minutter før kvarteret var spilt. Dermed ble det en grei jobb for Sverige å sikre tre poeng på Færøyene. De vant til slutt 4-0.

I tillegg til Isak scoret Manchester United-spiller Victor Lindelöf og Robin Quaison.

Søndag møtes Sverige og Norge i Stockholm i det som er en nøkkelkamp i EM-kvalifiseringsgruppen.

Stortalent

19 år gamle Isak regnes som et svært stort talent. Spissen ble hentet til den tyske storklubben Borussia Dortmund i 2017. I fjorårssesongen gjorde han som Ødegaard en strålende figur i nederlandsk toppdivisjon. Svensken scoret 13 mål på 16 kamper på utlån i Willem ll. Nå er han i storform før Sverige møter Norge.

Etter 12 minutter headet 19-åringen Sverige i ledelsen på Færøyene etter innlegg fra tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig. Tre minutter senere var Isak på farten igjen, ble spilt gjennom og trillet inn sitt andre for dagen.

Mål av Lindelöf og Quaison sørget for at det sto 4-0 til pause. United-stopperen fikk stå alene på bakre stolpe og banke inn 3-0 etter 23 minutter.

Sverige hadde et drøss med sjanser også etter hvilen, men det ble målløst i de siste 45 minuttene.

Ny Ramos-scoring

En annen som er i scoringsform er Spania-stjernen Sergio Ramos. Forsvarsspilleren satte inn sitt fjerde mål i EM-kvalifiseringen torsdag da Spania vant 2-1 borte mot Romania. Real Madrid-spilleren var sikker fra straffemerket etter en snau halvtime.

Ramos var for øvrig matchvinner da Spania slo Norge 2-1 i Valencia i første kamp i kvalifiseringen.

Paco Alcacer doblet til 2-0 like etter pause. Florin Andone andone reduserte for hjemmelaget etter en snau time. Spania måtte spille kampens siste 11 minutter med én mann mindre etter at Diego Llorente ble utvist, men Romania klarte ikke å sikre poeng.

Spania topper gruppen med 15 poeng på fem kamper. Sverige er nummer to, fem poeng bak, mens Norge følger med tredjeplass med åtte poeng.

