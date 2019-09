Hadi Srour har avgitt positiv dopingtest – hevder han er uskyldig

NTB Sport

Norges Bokseforbund meldte onsdag morgen at en profilert utøver har avgitt positiv dopingprøve. Det viser seg å være Srour.

23-åringen bekrefter overfor VG at han har avgitt en positiv A-prøve. Resultatet av B-prøven vil være klart over helgen.

Srour ønsker ikke å kommentere hvilket forbudt stoff han er tatt for å ha brukt. VG erfarer at det dreier seg om bloddopingsstoffet EPO og at prøven stammer fra en test gjort utenfor konkurranse i sommer.

Srour sier han mener at resultatet av A-prøven er feil.

– Ja, det mener jeg, bekrefter han overfor avisen.

Drev VM-forberedelser

Norges Bokseforbund har innkalt til pressekonferanse om saken på Ullevaal stadion klokken 14 onsdag.

Hadi Srour bokset sin siste proffkamp så sent som 17. august. Da slo han russeren Jevgenij Vazem i Tyskland.

I alt har Tønsberg-mannen gått fire proffkamper. Han skrev under for det tyske promotorselskapet Sauerland, som også har Kai Robin Havnaa og Katharina Thanderz under sine vinger.

Ifølge NRK var Srour i ferd med å forberede seg til VM i russiske Jekaterinburg, som starter kommende helg. Der skulle han vært Norges eneste deltaker, men dopingprøven nekter ham høyst sannsynlig VM-start.

Srour har vunnet NM-gull tre år på rad.

