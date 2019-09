Avis: Usman Sale ferdig i Viking

NTB Sport

Sale (24) skulle møtt på trening etter sommerferien i Nigeria, men har fortsatt ikke vist seg på treningsfeltet. Onsdag skriver Stavanger Aftenblad at Viking nå har avsluttet kontrakten.

– Vi har fått beskjed om at det nok blir utfallet. Jeg vil ta turen til Stavanger for å snakke med Viking om saken når Sale er tilbake, bekrefter spillerens agent Atta Aneke overfor avisen.

Selv hevder Sale at han ble frastjålet oppholdskortet sitt før han dro på ferie og at han fikk utstedt et skriv fra politiet som bevis på oppholdstillatelsen. Skrivet skal ikke ha fungert da han skulle returnere tilbake til Norge, og Sale ble nektet å sette seg på flyet til Stavanger.

Til avisen forteller Sale at han verken ved ambassaden i Nigeria eller Ghana har fått de nødvendige papirene for å returnere til Norge.

– Det er ikke min feil, det er bare at jeg har mistet visumet mitt. Og jeg kan ikke reise uten det, skrev Sale i en melding til Stavanger Aftenblad for en måned siden.

Sale ønsker til avisen ikke å kommentere saken før han er tilbake i Norge, noe han anslår vil skje neste uke.

