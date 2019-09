Ola Lunde: – Et helt fryktelig sjokk

NTB Sport

OL-mesteren Hanevold døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen. Han ble 49 år gammel. Nyheten kom som et sjokk på de fleste, inkludert Ola Lunde som har jobbet som kommentator i NRK sammen med Hanevold i flere år.

– Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet og så frisk og rask ut der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk, sier en preget Ola Lunde til NRK.

Lunde var kollega med Hanevold i NRK, og sier til Dagbladet at Hanevold var dedikert til sporten, også på TV.

– Jeg har jobbet med ham siden han la opp, og det har vært veldig bra og klart å ta ekspertrollen veldig bra. Han var dedikert og kjente sporten veldig godt.

Hanevold ble en av de mest meriterte skiskyttere og vant blant annet seks OL-medaljer, tre av disse var gull.

– Som utøver er han den mest dedikerte jeg har sett. Han hadde ikke noe fysisk talent, men det er ingen som har jobbet bedre enn han, og det er nok derfor han ble olympisk mester også, sier Lunde.