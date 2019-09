Skjelvik-scoring da Galaxy tapte målfest

NTB Sport

Nordmannen så ut til å ha sikret poeng for sitt Galaxy da han etter 81 minutter ble spilt alene med keeper og trillet inn 3-3-målet, men ett minutt før slutt avgjorde Cristian Roldan for hjemmelaget med sin 4-3-scoring.

Galaxy står nå med tre kamper uten seier og ligger på sjuendeplass i sin avdeling.

Raul Ruidiaz sendte Seattle i ledelsen på overtid i den første omgangen. Matchvinner Roldan økte til 2-0 ti minutter etter pausen. Ibrahimovic reduserte 11 minutter senere da han vant en duell med keeper og headet inn 1-2. Det var svenskens 23. mål for sesongen.

Uriel Antuna utlignet for gjestene kvarter før slutt, før hjemmelaget igjen tok ledelsen to minutter senere. Skjelvik scoret deretter etter en flott pasning fra Diego Polenta før Roldan avgjorde like før slutt.

Galaxy har slitt den siste perioden og står med én seier på sin siste sju kamper.

Også for Adama Diomande og Los Angeles FC ble det skuffelse natt til mandag. Nordmannen spilte 90 minutter da hans lag tapte 0-2 hjemme mot Minnesota United.

