Ny forsvarsspiller til Sarpsborg 08

Gunnarsson, som kommer som en fri spiller fra Palermo, har signert kontrakt ut sesongen, melder eliteserieklubben i en pressemelding mandag.

Forsvarsspilleren har tidligere spilt for Vålerenga og Odd i Norge, og Elfsborg, Hibernian, Djurgården og Palermo utenfor landets grenser.

– Oppholdet i Italia ble ikke som ønsket for Niklas, uten at det bekymrer oss nevneverdig. I forsvarsleddet har vi hatt en del skader hele sesongen. I Niklas får vi en seriøs og solid fyr ut sesongen, så tar vi det derfra. Det kan fort bli til at han blir her lenger, men det tar vi først når den tid kommer, sier Berntsen.

Gunnarsson blir ifølge nettsiden Tranfermarkt den 23. spilleren østfoldklubben henter siden august i fjor. På litt over året har tidligere Jørgen Horn, Sander Thulin, Nicolai Næss, Jonathan Lindseth, Ismalia Coulibaly, Isak Heen Berge, Steffen Skålevik, Sebastian Jarl, Aboubacar Konté, Bart Straalman, Lenny Nangis, Mario Pacvelic, Magnar Ødegaard, Alexandre Letellier, Mate Males, Mustafa Abdellaoue, Pablo Arboine, Lars-Jørgen Salvesen, Sulayman Bojang, Sheldon Bateau, Wílmer Azofeifa og Kyle Lafferty kommet inn dørene i Sarpsborg.

Gunnarson har flest kamper fra seniornivå fra Djurgården, men kommer til Sarpsborg etter et kaotisk opphold i italienske Palermo.

– Palermo var kaos. Det var seks måneder med fantastiske fotballspillere og utrolig treningshverdag, men med tre trenere, tre presidenter og ikke vite når du skulle trene var det kaos. Til slutt hadde ikke klubben mulighet til å betale lønn til oss eller lisens. Da blir man degradert til laveste nivå og spillerne er ferdig, sier Sarpsborgs så langt siste signering.

