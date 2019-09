Masse spilletid for Lagerbäcks utvalgte i helgen

NTB Sport

Landslagssjefen samlet mandag troppen som skal spille viktige EM-kvalifiseringskamper mot Malta og Sverige den kommende uken, og de fleste møter opp med en hel kamp i beina. 12 mann spilte søndag. Det kan faktisk være litt problematisk på en samling der Norge spiller torsdag og søndag og bare har tre treningsdager før første kamp.

I tillegg til de 18 som startet fikk Stefan Johansen og Bjørn Maars Johnsen innhopp, slik at 20 av 24 spillere var i aksjon i seriekamper i helgen. Ole Selnæs' kinesiske klubb spilte ikke, mens Kristoffer Ajer er skadd. Håvard Nordtveit og Markus Henriksen er ute i kulden i sine klubber.

De landslagsuttatte viste kampvilje og pådro seg hele seks gule kort i helgen, men Erling Braut Haaland var den eneste av dem som scoret i en helg da fire andre utenlandsproffer med landskamper for Norge scoret til sammen fem mål i ulike toppdivisjoner (Ola Kamara, Jo Inge Berget, Håvard Nielsen, Pål Alexander Kirkevold).

Slik var helgen for landslagstroppen:

Målvakter:

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) – slapp inn tre mål, hvorav to selvmål, i 0-3-tapet for Schalke lørdag. 90 minutter.

Sten Grytebust (FC København) – voktet målet da AaB vant 1-0 hjemme og ble første lag som har tatt poeng fra FCK i superligaen i høst. 90 minutter.

Sondre Rossbach (Odd) – hjalp Odd til 3-1-seier i toppkampen mot serieleder Bodø/Glimt fredag. 90 minutter.

Forsvarsspillere:

Kristoffer Ajer (Celtic) – mistet Old Firm-seieren mot Rangers med lyskeskaden han pådro seg i europaligakvalifiseringen torsdag. Uklar status før landslagssamlingen.

Haitam Aleesami (Amiens) – spilte hele kampen i 0-2-tapet mot Toulouse lørdag, på et lag som sliter i bunnen. 90 minutter.

Omar Elabdellaoui (Olympiakos) – hjalp laget til 1-0-seier borte mot Larissa og fortsatt full poengpott etter to serierunder. 90 minutter.

Ruben Gabrielsen (Molde) – bidro til 3-1-seieren i Mjøndalen som løftet Molde til tabelltopp. 90 minutter, gult kort.

Birger Meling (Rosenborg) – var en av tre landslagsuttatte i RBKs bakre firer i 1-1-kampen mot Vålerenga. 90 minutter.

Håvard Nordtveit (Hoffenheim) – ikke i troppen mot Leverkusen lørdag, fortsatt uten spilletid denne sesongen.

Tore Reginiussen (Rosenborg) – spilte 1-1-kampen mot Vålerenga. 90 minutter.

Even Hovland (Rosenborg) – spilte 1-1-kampen mot Vålerenga. 90 minutter.

Jonas Svensson (AZ Alkmaar) – spilte hele 1-2-tapet borte mot Vitesse søndag. 90 minutter, gult kort.

Midtbanespillere:

Sander Berge (Genk) – spilte hele 1-1-kampen borte mot Brugge søndag. 90 minutter, gult kort.

Markus Henriksen (Hull) – ble ikke solgt før overgangsvinduet stengte selv om klubben reduserte sitt prisforlangende. Har i påvente av salg vært utelatt fra kamptroppen siden sesongstart.

Stefan Johansen (Fulham) – byttet inn mot slutten da Fulham spilte 1-1 borte mot Cardiff fredag. 19 minutter.

Martin Ødegaard (Real Sociedad) – spilte hele kampen da Athletic Bilbao ble for sterke og vant 2-0 i baskerderbyet fredag. 90 minutter.

Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar) – spilte hele 1-2-tapet mot Vitesse søndag. 90 minutter, gult kort.

Ole Kristian Selnæs (Shenzhen) – har ikke hatt kamp siden han spilte hele kampen i 4-0-seieren over Guangzhou R&F for over to uker siden.

Mathias Normann (Rostov) – spilte hele kampen da Lokomotiv Moskva ble slått 2-1 på bortebane lørdag. Seieren sendte Rostov til tabelltopp i Russland. 90 minutter, gult kort.

Spisser:

Bjørn Maars Johnsen (Rosenborg) – fikk sin RBK-debut i et innhopp i 1-1-kampen mot Vålerenga. 23 minutter.

Erling Braut Haaland (Salzburg) – scoret med et kanonskudd da Tirol ble slått 5-1 borte og er oppe i åtte seriemål på fem kamper. 68 minutter, 1 mål.

Tarik Elyounoussi (AIK) – spilte hele kampen da Djurgården ble slått i toppkampen for 45.367 tilskuere på Friends Arena. 90 minutter, gult kort.

Joshua King (Bournemouth) – var med å tape 1-3 borte mot Leicester. 78 minutter.

Alexander Sørloth (Trabzonspor) – spilte på topp i 1-1-kampen borte mot serietoer Fenerbahçe. 81 minutter.

