Svensken har brukt Ajer og Nordtveit som fast stopperpar i samtlige fire kamper så langt i kvalifiseringen. Sistnevnte er høyaktuell for spill, men situasjonen i klubblaget er ikke ideell.

Ajer måtte trekke seg fra troppen med en lyskestrekk og ble erstattet av Ruben Gabrielsen. Dermed står Lagerbäck med følgende fire alternativer på stopperplass i de svært viktige kampene mot Malta torsdag og Sverige søndag: Nordtveit, Gabrielsen, Tore Reginiussen og Even Hovland.

– Det enkle og informative svaret er jo at to av de fire stopperne må løse det problemet. Så mye mer kan jeg ikke si. Vi må velge de vi mener er best foran disse kampene, sier Lagerbäck.

Helt nytt par?

Han innrømmer samtidig at situasjonen ikke er perfekt.

– Man vil jo helst ha en så bra innspilt startellever som mulig. Men i landslaget har du ikke så mange muligheter når du først får skader. Ruben er jo debutant. Det er aldri en ideell situasjon.

– Men ser du på Ruben har han vært bra i europacupkampene for Molde. Tore har vært med mye før, og Even også en del. Han spilte en veldig god kamp mot Bulgaria i fjor. Så jeg er ikke spesielt urolig, hevder landslagssjefen.

Han tror også at Nordtveit kan gå inn og gjøre en god jobb selv om han ikke har spilt klubbfotball på en stund.

– Han er en veldig bra pasningsspiller og klok i posisjonsspillet. Han virker ganske ubekymret selv om han har hatt det tøft i klubblagene. Det virker ikke som det påvirker ham, han er mentalt veldig sterk. Og det er virkelig en viktig faktor å ha, uansett hvilken posisjon du spiller i.

Spørsmålstegn

Bare 13 utespillere har vært brukt i Lagerbäcks startellever i de fire EM-kvalifiseringskampene så langt. Sju av dem har spilt alle fire. Med unntak av Celtic-duoen Mohamed Elyounoussi og Ajer er samtlige 13 også tilgjengelige nå.

I tillegg er det slik at keeper Rune Almenning Jarstein og Sander Berge har gått glipp av hver sin samling og står med to kamper. De er normalt klare førstevalg.

Det største spørsmålstegnet finner man rundt Markus Henriksen. Midtbanemannen er helt «ute i kulda» i Hull og får ikke spille klubbfotball.

– Vi må vurdere dette med spilletid, og spesielt med Markus, som nesten ikke har spilt i det hele tatt. For ham blir det mer betydningsfullt hvordan han ser ut på trening. Det (manglende spilletid) er ikke noen plussfaktor for Markus, men det er ikke utelukket at han får spille, sier Lagerbäck.

Hans lag rekker to treningsdager til før torsdagens hjemmekamp mot Malta. Dette er Lagerbäcks mest brukte startellever i EM-kvalifiseringen:

Jarstein – Omar Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Haitam Aleesami – Martin Ødegaard, Sander Berge, Ole Selnæs, Markus Henriksen – Joshua King, Tarik Elyounoussi.

