Aldri før har Bundesliga brukt mer penger

NTB Sport

I alt 699,5 millioner euro ble betalt for 156 spillere, viser ferske tall, skriver nyhetsbyrået DPA. Beløpet tilsvarer rett i underkant av sju milliarder norske kroner.

Aldri før har de tyske klubbene punget ut så mye for nye spillere i løpet av ett overgangsvindu. Den forrige rekorden ble satt i 2017 da de 18 klubbene bladde opp 577 millioner euro.

Fortsatt er det noen timer igjen før overgangsvinduet lukkes for denne gang. Dermed kan summen stige ytterligere. Tallene inkluderer ikke betaling for lån av spillere eller mulige bonusutbetalinger. I alt 26 spillere ble hentet på lån.

Det er de to største klubbene i Bundesliga som har brukt mest penger. Borussia Dortmund har betalt 137 millioner euro for sine signeringer, mens Bayern München har brukt 7 millioner euro mindre.

Bayern München sto for det dyreste kjøpet inn til Bundesliga da de betalte 80 millioner euro for forsvarsspilleren Lucas Hernández fra Atlético Madrid. På den andre enden av skalaen finner vi nyopprykkede Paderborn som har brukt litt over halvannen million kroner, eller 150.000 euro på nysigneringer.

Ifølge tallene er det Frankfurt som hadde det største salget da Luka Jovic ble solgt til spanske Real Madrid for rundt 60 millioner euro. De viser også at Eintracht Frankfurt (141,5 millioner euro) og Borussia Dortmund (130,5 millioner) har tjent mest på spillersalg i dette overgangsvinduet.

