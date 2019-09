«Chicharito» klar for Sevilla

NTB Sport

Premier League-klubben bekrefter mandag at 31-åringen har skrevet under for La Liga-klubben Sevilla.

Dermed endte det med 17 mål på 63 kamper for klubben i Øst-London for mexicaneren, det siste i 1-1-kampen borte mot Brighton 17. august.

«Klubben takker «Chicharito» for innsatsen og ønsker han alt det beste for framtiden», skriver West Ham i en pressemelding mandag.

Spissen spilte fem år i Manchester United fra 2010 til 2015. Hernandez vant ligaen to ganger i sin tid i klubben og vant fansens utmerkelse «årets spiller» i 2010/11-sesongen.

