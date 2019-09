Viking snøt Sarpsborg for etterlengtet seier

NTB Sport

Sarpsborg kunne med seier ha tatt steget bort fra nedrykksplass. Det så lenge lovende ut, da hjemmelaget tok ledelsen mot slutten av første omgang. Magnar Ødegaard var på rett plass og headet en retur i mål fra seks-sju meter.

Etter 56 minutter kunne hjemmepublikummet juble på nytt. Etter en duell inne foran Vikings mål fikk Mustafa Abdellaoue hodet på ballen, som dalte ned bak Vikings keeper Iven Austbø. Dette var «Mos'» første mål for Sarpsborg. Viking-spillerne var oppe med hendene for offside, men dommeren lot det passere.

Sendt i dusjen

Men Viking ga ikke opp, og i det 69. minutt kom det hjelp. Kyle Lafferty gikk ned i feltet da Austbø snappet ballen. Dommeren mente at Lafferty filmet, og han fikk sitt annet gule kort og marsjordre i debuten for klubben.

Dermed startet et voldsomt press mot Sarpsborg-målet, og fem minutter før slutt fikk Viking lønn for strevet. Etter innlegg fikk Even Østensen lagt ballen til Tommy Høiland, som satte ballen i mål.

Viking-press

Fortsatt levde håpet om Sarpsborg-seier. Men til slutt måtte de gi tapt mot det vedvarende Viking-presset. I det 89. minutt var det Østensens tur. Runar Hove var med framover og fikk lagt inn fra høyre. Innbytter Østensen sked ballen i mål fra fem meter.

Viking har plassert seg midt på tabellen og har nå spilt fire kamper uten tap. Sarpsborg må fortsatt kjempe i bunnstriden. Bare målforskjellen skiller til tabelljumbo Strømsgodset.

