Sandefjord klør Start på ryggen, Aalesund vant igjen

NTB Sport

Vestfold-klubben trengte tre poeng etter at opprykksrival Start vant 1-0 over Sogndal lørdag. Det gikk uten de helt store problemene.

Scoringer av Alberto Ortiz Moreno og Pontus Engblom før pause, samt mål av Enric Vallès 20 minutter ut i den andre omgangen, sørget for seier til hjemmelaget. Shola Akinyemi reduserte for gjestene ti minutter før slutt.

Med seieren er Sandefjord oppe i 45 poeng, det samme som Start. Kristiansand-laget ligger på annenplass med bedre målforskjell når det gjenstår ni serierunder.

Storseier

Søndagens nederlag var Sandnes Ulfs sjette strake tap. De ligger på 11.-plass. Avstanden ned til Skeid på kvalifiseringsplass er sju poeng. Engbloms mål mot gamleklubben var for øvrig svenskens 15. i serien denne sesongen. Det gjør ham til toppscorer.

Serieleder Aalesund holder stø kurs mot Eliteserien. Laget møtte Jerv senere søndag og vant oppskriftsmessig 4-0. Dermed er AaFK hele elleve poeng foran Start og Sandefjord med ni serierunder igjen. Mot Jerv scoret Torbjørn Agdestein (2), Aron Thråndarsson og Niklas Castro målene etter pause.

KFUM Oslo spilte 1-1 borte mot Notodden, og det betyr at de fortsatt innehar 4.-plassen på tabellen. Det er ni poeng opp til direkte opprykksplass. David Tavakoli utlignet til 1-1 i 2. omgang etter at Martin Brekke hadde gitt Notodden ledelsen.

Viktig

HamKam tok en viktig borteseier med 5-2 borte over mer eller mindre fortapte Tromsdalen. Simen Bolkan Nordli ordnet 1-0 allerede etter to minutter spill, og han la på til 2-0 fire minutter ut i 2. omgang. Ole Eirik Midtskogen, Abubakar Ibrahim og Jean Alassane Mendy scoret også for gjestene.

HamKam er fortsatt i bunnstriden på 12.-plass, men kan også begynne å se oppover på tabellen om de fortsetter med samme innsats som mot Tromsdalen.

Innbytter Emil Breiviks scoring åtte minutter før full tid gjorde at Raufoss vant 2-1 hjemme over Nest-Sotra.

Strømmen klarte 2-2 borte mot Ullensaker/Kisa, men ligger fortsatt under nedrykksstreken.

(©NTB)