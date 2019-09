Psyché sikret Kristiansund-seier på overtid

NTB Sport

Hjemmelaget Ranheim trenger poeng i kampen om eliteseriespill også i 2019, og var på vei mot seier da Erik Tønne sendte laget i ledelsen etter 64 minutter. 13 minutter senere utlignet Amahl Pellegrino, og dypt inn i overtiden ble Psyché den store helten.

Han stanget inn vinnermålet på dødball. Det var hans sjette scoring for sesongen, og han er dermed lagets toppscorer.

– Det er så fantastisk, og spesielt det å score målet som gjør at vi vinner. Det er fantastisk for meg og for laget, sa matchvinneren til Eurosport.

Han kan knapt tro at han er Kristiansunds toppscorer.

– Det er sykt, sa Psyché.

Tapet er ekstremt surt for Ranheim, som trenger poeng i kampen om å unngå nedrykk. De ligger på kvalifiseringsplass, tre poeng foran direkte nedrykk. Opp til Mjøndalen på sikker plass skiller ett poeng. Kristiansund er på sjetteplass med 29 poeng.

– Jeg synes vi får litt som fortjent. Vi er for dårlige i de kampavgjørende situasjonene. Og så er det typisk Kristiansund å være gode på dem, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport.

Sjanser

Åtte minutter var spilt da Flamur Kastrati fikk oppgjørets første gode sjanse. Og den var stor for Kristiansund-spissen. Han fikk heade fra et par meter, men utenfor.

Så var det Ranheim som spilte seg til de største sjansene utover i den første omgangen. Det første skremmeskuddet kom fra Olaus Skarsem etter en drøy halvtime, men han traff dårlig fra god posisjon.

Deretter fikk Magnus Blakstad stå alene etter godt forarbeid av Erik Tønne, men midtbanespilleren misbrukte den store sjansen.

På overtid var det superveteran Øyvind Storflors tur. Han fikk skyte fra kort hold, men Kristiansund-keeper Sean McDermott reddet.

Overtidsscoring

Den andre omgangen startet friskt. Kastrati fikk en god mulighet da han så at Ranheim-keeperen var på halvdistanse, men avslutningen gikk like over.

Fem minutter etter hvilen fikk Mushaga Bakenga en glimrende mulighet for hjemmelaget. Han fikk avslutte fra cirka fem meter, men skjøt på McDermott. God redning, men lånespilleren burde sendt hjemmelaget i føringen.

Ledermålet skulle istedenfor komme etter 64 minutter. Bakenga gikk i bakken etter duell med Psyché, og dommeren pekte på straffemerket. Tønne var sikker og satte inn 1-0.

13 minutter før slutt slo gjestene tilbake. Kastratis skudd ble reddet av Even Barli, og på returen var Pellegrino og satte inn 1-1.

Og på overtid dukket altså Psyché opp og ble den store helten.

