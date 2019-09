Kamara herjet for DC United med to mål og assist

NTB Sport

Den norske landslagsspissen har mistet plassen i Lars Lagerbäcks tropp etter et mislykket opphold i kinesisk superliga, men tilbake i den nordamerikanske proffligaen har han funnet igjen målformen.

For en drøy uke siden scoret han et drømmemål i sin første kamp fra start for DC United, og lørdag fulgte han opp med et scoringsshow før pause.

Tre kjappe

I det 20. minutt var han på rett sted da Junior Morenos frispark traff en spiller i muren. Ballen falt ned rett foran Kamara, som bare behøvde å banke den inn i hjørnet.

Tre minutter senere gikk han i duell med Samuel Piette på et langt oppspill og tvang Montreal-spilleren til å nikke svakt mot eget mål. Paul Arriola fulgte ballen og sparket den i nettet.

I det 32. minutt styrte Kamara inn 3-0 med hodet etter et hjørnespark Frederic Brillant nikket hardt på Felipes corner fra høyre, og Kamara endret retning på ballen så hjemmekeeperen var utspilt.

Banens beste

Etter pause hadde Kamara flere sjanser til å fullføre sitt hattrick, uten å lykkes. Det spilte liten rolle, for seieren var sikret.

Kamara ble byttet ut noen minutter før slutt etter å ha ordnet en sterk borteseier mot en av lagets rivaler i kampen om sluttspillplass (topp sju i Eastern Conference) og hjemmefordel i 1. runde (topp fire).

Nordmannen ble dessuten kåret til banens beste spiller. Trolig har Kamara gitt seg selv en god sjanse til å starte neste kamp selv om stjernespissen Wayne Rooney da er tilbake fra karantene. Bortekampen mot Portland Timbers spilles først 15. september.

