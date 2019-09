Grisespill da Vålerenga og Rosenborg spilte uavgjort

NTB Sport

Vegar Eggen Hedenstad sendte Rosenborg i ledelsen med et nydelig frispark etter 54 minutter, men 20 år gamle Christian Dahle Borchgrevink sørget for poengdeling med sitt langskudd seks minutter senere.

Med uavgjort er det trolig ikke lenger håp for Rosenborg om å blande seg inn i gullkampen. Nå skiller ti poeng opp til Molde med ti kamper igjen å spille. Vålerenga ligger på sjuendeplass.

– Når det ble som det ble er vi veldig godt fornøyde med ett poeng. Guttene viser en fantastisk moral og vilje med 10 mann, sa RBK-trener Eirik Horneland til Eurosport.

– Det er skuffende at vi ikke vinner når vi hadde så lang periode med en spiller mer, sa Vålerenga-trener Ronny Deila.

Ikke redd for suspensjon

Den store snakkisen etter kampen blir trolig ikke scoringene. Det blir heller noen stygge episoder før pause.

Først slo David Akintola Vålerenga-spiller Sam Adekugbe. Senere i omgangen ble RBK-kaptein Mike Jensen utvist for en grisetakling på tidligere lagkamerat Matthías Vilhjálmsson. Dermed måtte trønderne spille mer enn en omgang med 10 mann på banen.

Også Adekugbe hadde en lite fin involvering da han dyttet Akintola inn i en fotograf på kortlinjen og fortalte i et intervju i pausen at det var planlagt.

– Jeg synes sånne oppgjør som det her skal ha trøkk og dueller og så videre, sa Deila til Eurosport etter kampen.

Etter å ha sett Akintolas slag var han likevel tydelig på at det burde vært en utvisning.

RBK-trener Horneland dysset det hele ned. Han frykter ikke karantene på sin spiller, og mente Akintola ikke var noe verre enn Adekugbe.

Slag og skrekktakling

Det var hjemmelaget som åpnet best i Oslo. Mayron George fikk en mulighet allerede i åpningsminuttet, men skuddet gikk like utenfor. Nære var også Vilhjálmsson. Han var bare centimeter unna å skli inn ledermålet for Vålerenga mot sin tidligere klubb.

Etter halvspilt omgang viste TV-bildene at Rosenborgs Akintola hadde en stygg episode med Vålerengas Adekugbe. Akintola delte ut et slag, og hjemmelagets spiller måtte få behandling. Det burde vært rødt kort, og RBK-spilleren risikerer nok en karantene i ettertid.

Tidligere i omgangen hadde Adekugbe truffet Akintola med en albue i en duell, men det så ikke ut til å være tilsiktet.

Adekugbe slo tilbake senere i omgangen da han i en duell sendte Akintola av banen og inn i en fotograf. Ikke pent fra backen. I et Eurosport-intervju i pausen innrømmet Vålerenga-spilleren at han bevisst forsøkte å ta igjen. Han forsto ingenting av at Akintola ikke ble utvist. Kanskje kan det vente karantene også for Adekugbe.

Sju minutter før pause var en RBK-spiller nok en gang innblandet i en stygg situasjon. Kaptein Jensen ble utvist etter en grisetakling på Vilhjalmsson.

Bare minutter senere var Bård Finne nær å gi Vålerenga ledelsen. Han fyrte løs, men avslutningen gikk i tverrliggeren og ut. Omgangens største sjanse.

Hedenstad-perle

Vålerenga fikk den første sjansen også etter hvilen. Aron Dønnum fikk avslutte fra god posisjon, men skuddet gikk like utenfor.

Ni minutter etter pause kom kampens første mål, og det var en perle. Hedenstad fyrte løs på et frispark fra rundt 25 meter. Det duppet vakkert over muren og ned i det venstre hjørnet. Nydelig fra backen.

Ledelsen skulle ikke vare lenge. Seks minutter senere sto det 1-1. Borchgrevink, som ble byttet inn i den første omgangen, fyrte løs fra distanse. Skuddet gikk via Birger Meling, fikk en underlig flakk, satte keeper ut av spill og gikk i nettet. Ikke veldig imponerende av RBK-keeper André Hansen, men et flott skudd av 20-åringen.

Rosenborg var én mann mindre, men det var gjestene fra Trondheim som skapte de store sjansene. Snaue ti minutter før slutt hadde de en rekke gode muligheter på dødball, men klarte ikke å omsette dem. Nær var blant andre debutant Bjørn Maars Johnsen.

På overtid var Vålerenga uhyre nær å avgjøre da Vilhjálmsson headet i stolpen.

