Celtic-seier i Old Firm uten Ajer og «Moi»

Odsonne Édouard ble dagens mann på Ibrox ettersom han scoret matchvinnermålet etter en halvtimes spill. Franskmannen ble servert av Michael Johnson, som utnyttet en svak pasning fra Rangers-forsvarer Connor Goldson.

På overtid trygget Johnny Hayes seieren for gjestene. Da hadde kampen åpnet seg opp etter en svært sjansefattig og intens første time.

I første omgang var Eduoards scoring den eneste avslutningen på mål. Rangers-innbytter Sheyi Ojo noterte den andre da han skjøt fra skrått hold etter 55 minutter. Forsøket hans plaget ikke Celtic-keeper Fraser Forster nevneverdig.

Rangers' keeperveteran Allan McGregor måtte også i aksjon et par ganger. Han gjorde blant annet en svært god redning på en corner etter 76 minutter.

Ajer-bekymring

Kristoffer Ajer skulle normalt spilt høyreback for Celtic, men han rakk ikke kampen som følge av en skade han pådro seg i torsdagens europacupkamp mot AIK.

Ifølge skotske medier plages Ajer av et lyskeproblem. Det gjør ham inntil videre usikker til Norges EM-kvalifiseringskamper mot Malta (h) og Sverige (b) i neste uke.

Mohamed Elyounoussi ble fredag Celtic-klar på et utlån fra Southampton. Han hadde håpet å debutere i Old Firm, men fikk ikke plass i troppen søndag.

Vingen håper å spille seg inn igjen i Norges landslagstropp med gode prestasjoner for Celtic.

Fortsatt lillebror

Rangers har vært «lillebror» i Glasgow de siste årene, men hjemmelaget gjorde sitt for å plage naboen i søndagens kamp.

Etter å ha kommet under før pause sendte Rangers mange mann i angrep for å jakte utligning. Men stadig var det slik at intensiteten i kampen og de mange duellene gjorde at ingen av lagene klarte å holde på ballen særlig lenge.

2-0 i sesongens første Glasgow-derby betyr at Celtic troner alene på topp i skotske Premier League. Begge lagene gikk ubeseiret gjennom de tre første seriekampene.

