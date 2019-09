AIK i ryggen på Djurgården etter derbyseier

NTB Sport

Sammen med Daniel Granli spilte han hele kampen da AIK sikret tre svært viktige poeng hjemme på Friends Arena, der han om en uke skal prøve å hjelpe Norge til EM-kvalifiseringspoeng mot Sverige.

Foran 45.367 tilskuere ble Sebastian Larsson matchvinner med et straffespark midtveis i første omgang. Med seier ville Djurgården fått en stor luke på tabelltopp, men Aslak Fonn Witry, Fredrik Ulvestad og reservekeeper Per Kristian Bråtveit måtte reise tilbake til sin del av Stockholm i visshet om at AIK nå er bare ett poeng bak.

AIK innledet kampen forrykende, og Robert Lundström skjøt i stolpen før det var spilt to minutter. Djurgårdens Marcus Danielson er blitt hyllet som Allsvenskans beste midtstopper, men første omgang søndag ble et mareritt, med flere grove feil og et forårsaket straffespark.

I det 21. minutt kom han sent inn i en duell og felte Henok Goitom. Larsson skjøt straffesparket i mål.

– Dårlig av meg. Jeg trodde jeg skulle greie å bryte, men jeg feilregnet, sa Danielson, som også blamerte seg med balltap og feilpasninger.

Tarik Elyounoussi pådro seg et gult kort i kampen for å trygge poengene. På overtid ble Enoch Adu utvist med to gule. AIK fikk likevel en kraftig opptur etter skuffelsen over å ble feid ut av europaligaen mot Celtic.

Djurgården sliter mot rivalen og er nå uten seier i de siste 16 serieoppgjørene mot AIK.

Malmö henger også med i tetstriden etter en knusende 5-0-seier borte mot Kalmar. Jo Inge Berget spilte det siste drøye kvarteret og scoret det siste målet. Markus Rosenberg sto for to av scoringene. De fire siste kom etter at hjemmelagets Romarinho ble utvist tidlig.

Oliver Berg og hans Sundsvall tapte 0-2 for IFK Göteborg i en kamp som måtte avbrytes midlertidig på grunn av et voldsomt tordenvær.

(©NTB)