Under Stadionmila i Kristiansand gjorde Moen ved hjelp av meritterte harer et siste forsøk på å klare VM-kravet på 27.40. Det greide han med klar margin, og i samme sleng slettet han Are Nakkims norske rekord på 27.32,52 fra Bislett Games i 1990.

Hans personlige årsbeste før løpet var 28.06,27.

Moen hadde hjelp fra kenyanske harer og en australsk løper som også jaget VM-kravet. Henrik Ingebrigtsen var også med, og han hang med tetgruppa til han ga seg etter 8400 meter.

