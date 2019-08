Dansk dynamitt stoppet Solskjær – svakeste ligastart på 27 år

NTB Sport

Ikke bare utlignet den danske midtstopperen med hodet i kampens 58. minutt. Han spilte også svært oppofrende defensivt og gjorde en helt avgjørende blokkering da Marcus Rashford fikk en stor målsjanse halvveis i annen omgang.

Southampton sto imot da United satte vertene under kraftig press den siste halvtimen, og også keeper Angus Gunn skal ha sin del av æren for at ett poeng ble igjen i Sør-England.

For manager Ole Gunnar Solskjær og United ser problemet ut til å være noenlunde det samme som før: United sliter med å bryte ned og score mot lag som ligger lavt og lar Solskjærs menn ha ballen mye.

Lørdag hadde United igjen sjanser nok til å vinne, men det ville seg ikke helt for Rashford og hans kolleger. De siste 20 minuttene spilte gjestene dessuten med én mann i overtall etter at Kevin Danso pådro seg sitt andre gule kort.

Perlescoring

Nykjøpet Daniel James fortsetter imidlertid å imponere med tempo, ungdommelig pågangsmot og skuddvilje. Den walisiske landslagsspilleren serverte en ny perle og sitt tredje mål på fire United-kamper etter snaue ti minutter.

Målet kom etter et mønsterangrep av United, som rullet raskt oppover banen. Scott McTominay serverte James som fikk god hjelp av at Juan Mata kom på løp og skapte rom for vingen. James trakk seg inn i Saints-boksen og hamret ballen opp i vinkelen til 1-0.

I det 19. minuttet fikk Aaron Wan-Bissaka en stor sjanse til å doble ledelsen, men trolig var det feil mann som fikk ballen alene med keeper like foran Southampton-målet. Uniteds høyreback sleivsparket ballen over mål.

Skulle hatt straffe?

Southampton hadde også sine farligheter, men var ikke ordentlig nær før de klarte å sette press på United med en corner tidlig i annen omgang. Kevin Danso svingte inn, og Vestergaard knuste Victor Lindelöf i lufta og headet inn 1-1.

På tampen ble United-innbytter Mason Greenwood sannsynligvis snytt for et straffespark da han ble felt i Southampton-boksen. Men igjen – som i forrige kamp mot Crystal Palace – valgte dommeren ikke å benytte seg av videoteknologi som kunne forært United et viktig straffespark.

Uavgjortresultatet gjør at United blir liggende på fem poeng etter fire kamper. Det gir den svakeste seriestarten for Manchester-klubben siden 1992. Da hadde United fire poeng på de fire første, og det kan nevnes at laget vant Premier League den sesongen.

(©NTB)