Brkineh reiste seg og vant NM i maraton

Mens Myhre vant for sjette gang, var det Brkinehs første NM-tittel. Etiopieren løper for Sandnes, mens Myhre representerer Lillehammer.

Brkineh hadde det fryktelig vondt mot slutten av løpet i Stavanger, men kunne ikke motta hjelp før han hadde passert målstreken. Det gjorde han på tiden 2.34.53.

– Jeg løp lett og fint til litt over halvveis, men etter rundt 35 kilometer begynte jeg å få vondt. Det begynte med smerter i magen, og jeg kastet opp. Jeg var nær ved å bryte, men jeg ville til mål. Denne medaljen vil bety mye for meg, sa han til friidrett.no.

Bare 100 meter før mål måtte Brkineh ned på alle fire. Han krøp et stykke før han greide å reise seg og løpe i mål med en funksjonær ved sin side.

Han har to NM-sølv fra før. I fjor løp han over ti minutter raskere, men ble slått til 2.-plass. Lørdag var han 1.17 minutt foran toeren Thomas Asgautsen, mens Per Christian Eggen Mjøs ble nummer tre i løpet som var preget av tøff løype og til dels kraftig motvind.

Myhre løp inn til vinnertiden 2.51.06 i Stavanger. Hun var nesten to minutter foran Maryna Novik, mens Anne Arrestad tok bronsen.

