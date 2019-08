Blummenfelt vant verdensseriefinalen i triathlon

NTB Sport

Det var årets niende og siste VM-runde, og Blummenfelt tok sin første seier. Han vant foran den spanske duoen Mario Mola og Fernando Alarza.

Franske Vincent Luis vant sammenlagt og ble verdensmester, foran Mola og Javier Gómez.

Ingen greide å skaffe seg et forsprang på den innledende svømmingen over 1500 meter, og heller ikke i syklingen over 40 kilometer maktet noen å stikke fra de andre. Et felt på om lag 20 utøvere kom ganske samlet inn til den avsluttende løpsdistansen på 10 kilometer.

Der rykket Blummenfelt to ganger, og siste gang greide ingen å følge ham. Han kom helt alene til mål på vinnertiden 1.50.46,7 og kunne juble for sin største triumf til nå.

