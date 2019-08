Verdenscupstevne i skyting stoppet av skogbrann

NTB Sport

– Det var helt vanvittig. I løpet av få minutter var hele området overtent, sier sportssjef Tor Idar Aune i Norges Skytterforbund til avisen fra Rio de Janeiro.

Jenny Stene og Jeanette Hegg Duestad var i gang med kvalifisering til kvinnenes rifle helmatch da brannen utviklet seg i åsen ved konkurranseanlegget som ble brukt under OL i 2016.

– Vi har stått her i sot og røyk mens ting faller ned fra himmelen. Det er ikke så innmari kult, sier Duestad i et videoklipp VG har fått tilgang til.

Aune avviser overfor VG at det var fare for liv, men han sier at det ble opplevd som dramatisk.

– Åsen der banen ligger ble tatt av flammene. Det ble mye røyk, men arrangøren ba oss innstendig om å holde oss inne i anlegget, sa han.

Det skulle blant annet være finale i rifle helmatch menn, men den og alle andre pågående konkurranser måtte utsettes inntil videre.

Ingen norske var kvalifisert for riflefinalen.

