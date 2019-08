Tung start for Tutta

NTB Sport

Den norske golfprofilen gikk torsdagens åpningsrunde på to slag over par og har dermed kun 16 spillere bak seg på resultatlista. Foran fredagens runde har hun tre slag opp til spillerne som ligger an til å klare cuten.

Tutta bokførte tre birdier og like mange bogeys i Portland torsdag - i tillegg til en sur dobbeltbogey på hull nummer sju.

Sørkoreanske Mi Jung Hur og australske Hannah Green deler turneringsledelsen etter åpningsrunden. Begge endte på åtte slag under par.

Suzann Pettersen, som er tilbake på banen etter barnefødsel, ble nylig tatt ut på Europas lag til prestisjetunge Solheim Cup. Turneringen spilles på Gleneagles i Skottland senere i høst.

