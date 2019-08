Hirscher avslører framtidsplanene neste uke

NTB Sport

Onsdag klokken 20.15 holder 30-åringen en TV-sendt pressekonferanse under overskriften «Tilbakeblikk, analyse, framtidsplaner. Marcel Hirscher-oppdatering».

Hirscher, som i mange år har vært Henrik Kristoffersens argeste konkurrent i slalåm og storslalåm, avlyste i juli en tillyst pressekonferanse 6. august. Da hadde han allerede brakt på bane at han kunne komme til å gi seg som toppalpinist.

– Som alle kan forstå, avgjørelsen om framtiden er ikke enkel for meg, sa Hirscher for en drøy måned siden.

Med fredagens innkallelse til pressekonferanse går spekulasjonene igjen høyt. Hirscher har lenge vært åpen om at han til tider sliter med motivasjonen og at han ikke ser for seg å holde på i veldig mange år til.

Allerede etter 2018-sesongen, kronet med OL-gull i storslalåm, var mange usikre på om han ville være på ski igjen i oktober samme år. Han har giftet seg og fått barn, noe han har sagt har endret livet hans på en måte som gjør at innsatsen i alpinbakken ikke lenger er like viktig.

Hirscher var imidlertid tydelig motivert forrige sesong. Han vant VM-gull i slalåm, tok ni verdenscupseirer og vant den totale verdenscupen for åttende gang på rad.

