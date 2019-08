Sluttspurt sikret finaleplass for Brun og Strandli i ro-VM – Tufte & co. utslått

NTB Sport

Det gjør også at Norge er sikret en plass i OL i denne båttypen.

VM-gullduoen fra 2013 lå innledningsvis like bak Tyskland og Australia, men fikk etter hvert trøbbel da Irland satte fart. Da 500 meter gjensto, lå nordmennene halvannet sekund bak ledende Australia.

Men da det gjaldt som mest, skrudde Brun og Strandli på turboen. Australia klarte ikke å svare på angrepet, og dermed var det til slutt Tyskland, Irland og Norge som skulle gjøre opp om topp tre-plasseringene som ga finaleplass.

Den kampen gikk Irland seirende ut av like foran Tyskland, mens Norge ble nummer tre. Dermed skal Brun og Strandli kjempe om VM-gull lørdag.

Trøblete VM-start

I det andre heatet avanserte Italia, Spania og Polen.

Brun og Strandli gikk til kvartfinalen via oppsamlingsheatet mandag etter at de kom på en skuffende 4.-plass i forsøksheatet dagen før. VM-innledningen var trøblete for det norske laget etter at Strandli ble rammet av magetrøbbel før forsøksheatet.

Onsdag ble semifinalebilletten sikret med en 2.-plass like bak Italia.

Ingen finale for Tufte & Co.

31 hundredeler var det som manglet for den norske dobbeltfireren, bestående av Olaf Tufte, Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig i torsdagens semifinale.

Kvartetten fikk en dårlig start, men hentet seg gradvis oppover. Likevel klarte det norske laget ikke å sikre topp tre-plassering, som ville gitt finaleplass, samt OL-deltakelse i øvelsen.

Tiden 5.38,27 er derimot den raskeste tiden over 2000 meter for en norsk båt noensinne.

OL-håpet lever

Selv om finaledrømmen ble knust, lever drømmen om OL-plass. De to beste i lørdagens B-finale gir plass i neste års olympiske leker. Skulle heller ikke det lykkes, vil en siste sjanse være OL-kvalifiseringen i Luzern i juli neste år.

Nederland vant Norges heat klart foran Tyskland og Kina. Også Italia, Polen og Australia fra det andre heatet er klare for finale i øvelsen.

Finaleplass ble det heller ikke på Maia Emilie Lund i lettvekt singlesculler. Bergensroeren lå lenge sist i sitt semifinaleheat, men endte til slutt som nummer fire. Avstanden opp til finaleplass var 2,67 sekunder. Klassen er for øvrig ikke OL-øvelse.

Finalene i ro-VM finner sted fredag, lørdag og søndag. Mesterskapet arrangeres i Østerrike.

